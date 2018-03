Di Maio: "Noi vincitori assoluti"

"Per il M5S queste politiche sono state un trionfo, siamo i vincitori assoluti. Un grande grazie ai circa 11 milioni di italiani che ci hanno dato la loro fiducia. E un onore ricevere un tale consenso. Un altro grazie a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio che hanno dato il via a questo percorso". Così Luigi Di Maio commentando l'esito delle elezioni al quartiere generale M5S e ricordando che è stato "triplicato il numero di parlamentari, un grande risultato che avevamo annunciato. Ci sono intere regioni dove il M5S è stato votato da oltre 50% cittadini, un italiano su due. In alcune aree siamo addirittura al 75".

"Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire da figure di garanzia da individuare per le presidenze delle Camere", ci tiene poi a precisare aggiungendo: "Oggi inizia la terza Repubblica e sarà la Repubblica dei cittadini italiani". "Sono fiducioso - ha detto ancora - che il Presidente della Repubblica saprà guidare questo momento con autorevolezza e sensibilità".