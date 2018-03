(Foto Afp)

Oltre il 30% sia alla Camera che al Senato (con poco più della metà delle schede scrutinate alla Camera e due terzi al Senato. "E' un trionfo", è il commento che arriva dal quartiere generale dei 5 Stelle commentando i risultati.

Luigi Di Maio dovrebbe parlare nel primo pomeriggio, non appena si avranno dati certi sull'esito di questa tornata elettorale. Ma nel video postato dal leader M5S su Facebook, all'uscita della seconda proiezione, lo si vede euforico e incapace di trattenere l'entusiasmo, festeggiare il risultato insieme ad altri esponenti di spicco del Movimento presenti all'Hotel Parco dei Principi, tra cui il candidato ministro Alfonso Bonafede, Alessandro Di Battista e le new entry Emilio Carelli e Gianluigi Paragone.

"Se questi dati dovessero essere confermati, si tratterà di un trionfo del M5S, di una vera e propria apoteosi" che "dimostra che tutti quanti dovranno a venire a parlare con noi", aveva detto poco dopo la mezzanotte Alessandro Di Battista, commentando i primi risultati. "Questa è la migliore garanzia di trasparenza per il popolo italiano. Dovranno venire a parlare con noi utilizzando i nostri metodi di trasparenza e correttezza. Questo avverrà nei prossimi giorni", aveva poi aggiunto sottolineando in un tweet: "Quel che è certo è che a 43 anni Matteo Renzi è già un ex!", commentando la debacle del Partito democratico alle urne.