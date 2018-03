Lombardia, Fontana stacca Gori

Attilio Fontana (Fotogramma)

Attilio Fontana è in pole position per la presidenza della Regione Lombardia. Secondo i dati del Viminale relativi alle elezioni regionali della Lombardia, quando sono pervenute 3523 sezioni su 9.227, il candidato del centrodestra Attilio Fontana è al 53,53%, seguito dal candidato del centrosinistra Giorgio Gori al 26,42%. Il candidato del M5S Dario Violi è al 16,52%, mentre Onorio Rosati (Leu) è all'1,68%; Angela de Rosa (Casapound Italia) è allo 0,91%; Massimo Roberto Gatti (Sinistra per la Lombardia) è allo 0,61%; Giulio Arrighini (Grande Nord) è allo 0,29%.

Commentando il risultato del voto che lo dà in vantaggio sul candidato del centrosinistra, Fontana ha detto: "I risultati non sono ancora definitivi, sono in fase di aggiornamento. Penso si sia trattata di una buona vittoria Sulla base di questi numeri riprenderemo il cammino in continuità con gli ultimi 23 anni di centrodestra che sarà caratterizzato dalla grande riforma dell'autonomia che sarà la priorità".

"Vorrei complimentarmi con Giorgio Gori - ha proseguito Fontana - perché si è comportato correttamente e ringraziarlo per questa bella competizione". Lo stesso Gori, al termine della conferenza stampa di Fontana, ha chiamato al telefono il candidato del centrodestra per complimentarsi per la vittoria.