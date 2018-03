Calenda si iscrive al Pd: "Va risollevato"

(Foto Fotogramma

"Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado ad iscrivere" al Pd. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.

"Grazie Carlo!", scrive a stretto giro il premier Paolo Gentiloni sempre via Twitter. "La scelta giusta. Grazie @carlocalenda", è il post del vice segretario del Pd Maurizio Martina.