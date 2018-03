Di Maio: "Dialogo con tutti"

(Fotogramma)

Bagno di folla ad Acerra per il leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha fatto tappa in Campania per festeggiare il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle nel suo collegio. Prima dell'appuntamento in Piazza G. Leone nella 'sua' Pomigliano d'Arco, Di Maio ha salutato i cittadini di Acerra. In un video postato su Instagram si vede il candidato premier pentastellato salire sul predellino del suo pulmino per salutare la folla, prima di ricevere l'abbraccio caloroso dei suoi sostenitori.

"Con questo risultato siamo proiettati verso il governo" ha detto Di Maio a Pomigliano. Riprendendo quanto affermato ieri a proposito dell'elezione dei presidenti di Senato e Camera, "siamo aperti al dialogo con tutti - ha aggiunto il leader M5S - ma dovete venire a parlare con noi, sennò in questa legislatura è difficile fare qualcosa".

"Non vogliamo forzare la mano, ma rivendichiamo il diritto di cominciare a risolvere i problemi degli italiani e questo lo dobbiamo fare il prima possibile. Abbiamo responsabilità come forza di governo" ha scandito.

"E' per il fatto che rappresentiamo tutto il territorio che inevitabilmente siamo proiettati al governo di questo Paese - ha detto ancora Di Maio - non come altri che sono forze politiche territoriali a oltre quindici punti da noi e dicono di voler avere loro il mandato".

"Ci vogliono far passare per quelli che hanno vinto perché hanno promesso soldi - ha continuato - perché avevano promesso di dare soldi senza fare niente. Vi trattano come miserabili, come gente che vuole soldi, voi siete persone che rivendicano diritti che sono nella nostra Costituzione".

"Se i commentatori e gli analisti vogliono passare il tempo a dire che il Movimento 5 Stelle vince perché promette il reddito di cittadinanza - ha aggiunto - sbaglieranno ancora una volta e si ritroveranno il Movimento al 35, al 40 alle prossime elezioni, perché è inesorabile questa crescita se non si risolvono le questioni".

In serata la comunicazione M5S ha smentito "come riportato da alcuni organi di stampa, che ci sia una lista di 10 punti programmatici da proporre agli altri partiti. C'è invece un programma elettorale, pubblico e trasparente, votato da quasi 11 milioni di cittadini".

"Come ribadito dallo stesso capo politico Luigi Di Maio, il M5S è aperto al dialogo con tutte le forze politiche che saranno presenti in Parlamento. Non c'è alcuna attenzione particolare verso una o l'altra forza. Il nostro programma contiene delle proposte specifiche, che siamo pronti a discutere con tutti" sottolinea la comunicazione M5S, smentendo quanto riportato da alcun organi di stampa secondo cui i 5 Stelle sarebbero propensi ad avviare un dialogo con il Pd per la formazione del nuovo governo.