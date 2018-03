Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani invita a non "esagerare" con le pressioni sull'Italia affinché formi un governo, poiché dopotutto, spiega a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo, anche la Germania ha impiegato sei mesi per formare un nuovo esecutivo dopo le elezioni del settembre scorso. E soprattutto, sottolinea, non serve che intervengano sulla questione membri della Commissione Europea.