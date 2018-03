Salvini: "Lega-M5S? Nulla è impossibile"

(Fotogramma)

"Non c'è niente di impossibile, non c'è niente di irrealizzabile". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Domenica live, parlando di un possibile governo con il M5S. "Vediamo cosa vogliono fare, il mio dovere è ascoltare tutti", afferma Salvini, che individua nell'abolizione della legge Fornero, nella riforma del rapporto con l'Europa, nella scuola e nella giustizia i possibili punti di contatto con i pentastellati.

Con Di Maio ci sono punti in comune, ma anche nette divergenze come quella sul reddito di cittadinanza caro al M5S. "Non si è capito ancora bene, ma credo, se non hanno cambiato idea, che loro propongono di dare 500 o 700 euro a chi sta a casa. Io ho una idea diversa - evidenzia - Se ci sono dei soldi li uso per ridurre le tasse a chi crea lavoro".

"Non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti - sottolinea ancora Salvini - Vi posso dire che se c'è la possibilità di lavorare bene per i prossimi cinque anni, sono a disposizione". "Io non ho paura del voto", dice poi, anche se "l'ultima cosa che vorrei è tornare a votare". Subito però precisa: "Ma se mi accorgo che vogliono tirare a campare per portare a casa lo stipendio non fa per me".

Proprio oggi Roberto Maroni, a 'In mezz'ora in più', aveva detto di vedere "davvero impossibile un governo Lega-Movimento 5 Stelle". "Romperebbe il centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e locali" ha avvertito.

TELEFONATA SALVINI-DI MAIO - Oggi c'è stata una telefonata tra il leader della Lega e il leader del Movimento 5 Stelle sull'insediamento del prossimo Parlamento. "Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio - fa sapere in una nota Salvini - Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non abbiamo parlato di nomi né di ruoli. Per quanto mi riguarda sarò contento, come centrodestra, di sentire lui e gli altri esponenti politici nei prossimi giorni con l'unico obiettivo di giungere quanto prima a rendere operativo il Parlamento con la designazione delle rispettive presidenze".

Di Maio parla dal Blog delle Stelle. "Come vi avevo anticipato ieri - scrive - nella giornata di oggi ho sentito telefonicamente i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari per un confronto utile all'individuazione dei Presidenti delle Camere che dovranno essere votati a partire da venerdì prossimo. E' il primo passo necessario per far partire questa legislatura e voglio che tutto avvenga nella massima trasparenza soprattutto nei confronti dei cittadini che attendono un Parlamento capace di dare risposte ai problemi reali del Paese".

"Ho sentito prima Maurizio Martina, Renato Brunetta, Giorgia Meloni, Pietro Grasso - fa sapere il candidato premier M5S - e ho riscontrato una disponibilità a proseguire il confronto, attraverso i capigruppo del MoVimento 5 Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli, utile ad individuare profili all'altezza del ruolo non solo per le Presidenze di Camera e Senato, ma anche per le altre figure che andranno a comporre gli Uffici di Presidenza".

"Ho sentito successivamente anche Matteo Salvini. Con lui, pur non affrontando la questione nomi e ruoli, abbiamo convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima. Questi confronti avvengono nel solo ed esclusivo interesse degli italiani, perché servono a individuare le personalità che possano ricoprire al meglio un ruolo fondamentale per il funzionamento di un Parlamento che sia al servizio dei cittadini. Continuerò ad aggiornarvi costantemente. Buona domenica!", conclude Di Maio.