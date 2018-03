Di Maio: "Puntiamo alla Camera"

Fotogramma

"In questa settimana probabilmente eleggeremo uno dei presidenti delle Camere e saremo decisivi per l’elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare, più regolamenti da modificare". Così Luigi Di Maio durante l'assemblea dei deputati M5S, dove è tornato a ribadire il no alla pratica parlamentare della 'ghigliottina'.

"L’elezione dei presidenti delle camere non è una partita per il governo, è una partita per l’abolizione dei vitalizi" ha ribadito. "Sono sicuro che il capo dello Stato gestirà nel migliore dei modi questa fase. Apprezziamo molto che il Quirinale non stia mettendo fretta alle forze politiche".

"Non portiamo rancore a nessuno, li contageremo con il sorriso" ha poi affermato Di Maio, parlando del rapporto con gli altri partiti. E attraverso il profilo Facebook, il leader 5 Stelle ha anche dato "un grande benvenuto ai nuovi portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati", riuniti nell'auletta dei gruppi di Montecitorio per la prima assemblea della XVIII Legislatura.