"Bye-bye presidente!", lo sfottò di Salvini

(Foto Twitter Matteo Salvini)

"Bye-bye presidente!". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, postando una foto della ex presidente della Camera Laura Boldrini, nel giorno della prima seduta delle nuove Camere dedicata all'elezione della seconda e della terza carica dello Stato.

A stretto giro, la replica 'cinguettata' di Boldrini: "Ancora tu? Ma le trame per andare al governo non ti impegnano già abbastanza? Attento che mentre scrivi tweet su di me ti sfilano la poltrona. #TuChiamaleSeVuoiOssessioni".