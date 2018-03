Camere, seconda votazione

Laura Boldrini

Si è conclusa in aula a Montecitorio la seconda votazione per l'elezione del presidente della Camera: dopo lo spoglio delle schede ancora una fumata nera dopo quella con cui, in mattinata, è iniziata la nuova legislatura.

A Montecitorio, alla prima votazione, nessuno ha raggiunto la maggioranza dei 420 voti richiesti. M5S, Pd, Fi, Lega, Leu e Fdi - poco prima del voto - avevano annunciato scheda bianca.

CAMERA - E così è stato, visto che le schede bianche sono state 592 e 18 le nulle. Hanno ottenuto voti Brunetta (2), Muroni (2), Stumpo (2), Bonafede (1) Lupi (1) e Ermini (1). Roberto Giachetti ha poi sospeso la seduta.

SENATO - Per Palazzo Madama, invece, alla prima votazione hanno ottenuto un voto Fabio Di Micco, Giorgio Napolitano, Roberto Calderoli, Paolo Romani e Emma Bonino.

DEM - Intanto il Pd riunirà di nuovo i gruppi sabato mattina alle 9, come preannunciato da Maurizio Martina ai parlamentari dem. Per quel momento, forse, il quadro sarà più chiaro per valutare quale atteggiamento tenere in aula nelle votazioni dei presidenti. In particolare al Senato, dove dal terzo scrutinio si abbassa il quorum.

BIANCA - Al momento l'orientamento prevalente è quello di continuare con la scheda bianca. L'altra ipotesi sarebbe quella di presentare un candidato di bandiera. I dem sono in attesa di vedere quando e in che modo si scioglieranno in nodi che, al momento, bloccano la situazione. "Stiamo aspettando di vedere se il centrodestra trova una quadratura che al momento non c'è. I leghisti vogliono un nuovo nome al posto di Romani al Senato per non rompere con i 5 Stelle...".

INDISCREZIONI - Quanto alle indiscrezioni sul fatto che i grillini potrebbero giocare la mossa di votare un esponente Pd al Senato (si è parlato di Luigi Zanda e di Emma Bonino) Ettore Rosato osserva: "Noi non abbiamo mai chiesto nulla e continuiamo a non chiedere nulla. Se i 5 Stelle vogliono avanzare un offerta, ci sediamo attorno a un tavolo e ne discutiamo. Tutto il resto sono chiacchiere".