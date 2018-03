Salvini: "Alla Camera appoggio a M5S"

(FOTOGRAMMA)

"Vista la disponibilità dei 5 Stelle a sostenere un candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, noi ne appoggeremo uno dei 5 Stelle alla presidenza della Camera. Aspettiamo di conoscere nomi". Lo dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini.

FICO - A quanto si apprende da autorevoli fonti parlamentari, sarà Roberto Fico il candidato pentastellato alla presidenza di Montecitorio. Il nome del presidente uscente della Vigilanza Rai non è stato ufficializzato in assemblea per tenere le carte coperte e non bruciare la sua corsa.

Ma, alla vigilia del voto, negli ambienti grillini l'indicazione di Fico è data per assodata: "Penso che potremmo indicarlo già dalla quarta chiama" riferisce una fonte autorevole del Movimento 5 Stelle, in attesa dell'assemblea congiunta, dove i due capigruppo, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con il capo politico Luigi Di Maio daranno agli eletti la linea da tenere.