(Foto Fotogramma)

Scheda bianca per M5S e Pd nelle prime due votazioni per i presidenti di Camera e Senato: sarebbero queste le indicazioni. Per i dem la conferma arriva da Ettore Rosato.

Dopo l'incontro dei capigruppo di ieri sera, che si è risolto con un nulla di fatto, le forze politiche affrontano la prova del voto senza ancora aver trovato alcuna convergenza definitiva. A determinare lo stallo il no dei 5stelle al nome di Romani per il Senato e il rifiuto di trattare con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Il regolamento prevede che Senato e Camera eleggano i loro presidenti a scrutinio segreto ma con una diversa procedura. Al Senato il via ai lavori è previsto per le 10.30, con la seduta presieduta da Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. A Palazzo Madama l'elezione della seconda carica dello Stato avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'assemblea nei primi due scrutini. Nel caso in cui non ci sia esito positivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti nel terzo scrutinio.

Se nessuno riporta la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti, anche per il ruolo di supplente del capo dello Stato che il presidente del Senato è chiamato a svolgere. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Alla Camera si parte alle 11, con la seduta presieduta da Roberto Giachetti, vicepresidente nella scorsa legislatura. Per l'elezione del presidente, a Montecitorio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, la maggioranza dei due terzi dei voti nella seconda e la maggioranza assoluta dei voti dopo il terzo scrutinio.