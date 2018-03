Pranzo e poi teatro, la domenica della nuova presidente del Senato

Giornata genovese per la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi si trova in città per assistere allo spettacolo 'La Rondine' di Giacomo Puccini, in scena al Teatro Carlo Felice dove l'orchestra è co-diretta anche dal figlio Alvise Casellati.

La presidente ha pranzato in un ristorante del centro con il governatore ligure e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, la moglie Siria Magri, il segretario della Lega Nord Liguria e deputato neo eletto Edoardo Rixi oltre all'assessore regionale Ilaria Cavo e al coordinatore ligure di Forza Italia Sandro Biasotti.

Sul profilo Facebook del presidente della Regione Liguria sono stati pubblicati alcuni scatti del pranzo e dell'incontro di oggi; poi l'arrivo al Carlo Felice alle 15:30 dove ha preso il via lo spettacolo.