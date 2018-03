Ira Pd su M5S pigliatutto

"Se le cose vanno così, sarà guerra totale". Il Pd è furibondo con il Movimento 5 Stelle che, a quanto viene riferito, starebbe di fatto tagliando fuori i dem dagli uffici di presidenza delle Camere. Compresa la vicepresidenza che avevano annunciato di lasciare all'opposizione. I grillini vorrebbero 8 posti nell'ufficio di presidenza della Camera, dicono in ambienti parlamentari Pd.

"Questo non gli servirebbe ad avere la maggioranza perché i membri dell'ufficio di presidenza sono 18. La verità - dicono dal Pd - è che vogliono spartirsi le poltrone e si stanno rimangiando la parola data. Questo dimostra quanto siano inaffidabili. E c'è chi parla di avvicinamento con noi sul governo... vatti a fidare di questi...".

Al Senato nessun accordo è stato raggiunto sugli uffici di presidenza. Il Pd vota i suoi nomi: Rossomando vice presidente, Pittella questore e Margiotta segretario. "Abbiamo registrato una chiusura del M5S, che si è detto disposto solo a cedere un questore al Senato: un fatto gravissimo e senza precedenti", sottolineano fonti del Pd.

I 5 Stelle da parte loro accusano i dem di essere arroganti. Il M5S, a quanto si apprende da fonti parlamentari, voterà solo per i suoi candidati al consiglio di presidenza del Senato (Paola Taverna per la vicepresidenza; Laura Bottici questore; Gianluca Castaldi, Michela Montevecchi, Giuseppe Pisani, Sergio Puglia per i ruoli di segretari). Le stesse fonti aggiungono che il Movimento è disposto a riconoscere una vicepresidenza anche al Partito democratico, "come da patti".

Tuttavia, rimarca un esponente 5 Stelle a taccuini chiusi, "i dem hanno chiesto anche due questori in più. Noi gli abbiamo detto: vi diamo due vicepresidenze, una alla Camera una al Senato, e loro con arroganza hanno preteso anche questori, ma questo non è in linea con il voto del 4 marzo. Restiamo responsabili e faremo in modo che il Pd abbia la vicepresidenza, ma ci aspettiamo medesima responsabilità da parte del Pd, altrimenti alla Camera ci comporteremo di conseguenza...".

Il segretario reggente Pd Maurizio Martina dichiara: "La presenza del Partito democratico nelle presidenze di Camera e Senato con funzioni di rappresentanza e controllo è una questione democratica e dovrebbe riguardare tutti". "Siamo il secondo partito del Parlamento e - aggiunge Martina - rappresentiamo milioni di elettori che non hanno votato destra e 5 stelle. La nostra funzione non può essere svilita né la nostra presenza in questi organi fondamentali parlamentari può essere condizionata da contropartite di altri e su altre responsabilità".

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine di una riunione con il centrodestra e poi con Fratelli d'Italia, sottolinea: "Spero che il Pd non resti fuori" dal Consiglio di presidenza del Senato, "più disponibili di noi non c'è nessuno, non abbiamo fatto come la sinistra cinque anni fa".

A palazzo Madama il centrodestra punta a due vicepresidenze per Roberto Calderoli della Lega e Ignazio la Russa di Fratelli d'Italia. Inoltre per il collegio dei Questori voterà per il centrista ora nel Gruppo di Forza Italia Antonio De Poli, questore anziano uscente, e per Paolo Arrigoni, della Lega. A completare il collegio dovrebbe essere Laura Bottici, indicata da M5S, che punta a diventare questore anziano. Il Pd voterà invece per Salvatore Margiotta. Per le altre due vicepresidenze sono in corsa Anna Rossomando del Pd e Paola Taverna di M5S.

Ancora in alto mare le trattative e i candidati per quanto riguarda l'elezione dell'Ufficio di presidenza della Camera in programma domani. Per definire il quadro si aspetta infatti anche l'esito della votazione al Senato.

Nella prima seduta domani alla Camera, prevista per le ore 11, verranno votati quattro vicepresidenti dell'assemblea, tre questori e otto segretari d'aula. Se si dovesse rendere necessaria una seconda seduta per l'integrazione dell'ufficio di presidenza di gruppi che non fossero usciti rappresentati dalla votazione, si terrà martedì 3 aprile alle 11. Non appena verrà costituito, il collegio dei questori stabilirà l'essegnazione dei posti in aula, cosa che, fino alla passata legislatura, era libera.