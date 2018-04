Fico a piedi al Quirinale

(AdnKronos)

Arrivo a piedi al Quirinale per Roberto Fico. Il neo presidente della Camera ha lasciato Palazzo Montecitorio per raggiungere il Colle, dove sono in corso le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Fico ha percorso il tratto - un chilometro scarso - al fianco della scorta, del capo cerimoniale e del segretario generale di Montecitorio, Lucia Pagano, salutato da alcuni passanti e silente alle domande dei cronisti.





"E' la seconda volta - ha detto, con un sorriso, a chi gli faceva notare di aver scelto di coprire il percorso a piedi - ci teniamo in allenamento, abbiamo migliorato un po'".