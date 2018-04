"Centrodestra unito al Colle"

(FOTOGRAMMA)

"Alle prossime consultazioni al Colle il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni''. Lo scrive in una nota, a nome di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Una scelta che arriva dopo che, in mattinata, il segretario della Lega Matteo Salvini - ai microfoni del Tg1 - aveva detto di voler chiedere al Cav e alla Meloni di "andare al Quirinale insieme per avere un'unica voce, per partire dal nostro programma, dal voto degli elettori. Non vedo l'ora di dar vita a un governo per cancellare la legge Fornero, ridurre le tasse e bloccare gli sbarchi che stanno riprendendo".

Proposta che era stata accolta con soddisfazione da Fratelli d'Italia. Tanto più, osservava chi ha parlato con Giorgia Meloni, che quella di Salvini è la risposta alla proposta originariamente espressa dalla Meloni stessa davanti alle telecamere all'uscita dallo studio alla Vetrata dopo il colloquio con Sergio Mattarella.