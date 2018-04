Berlusconi cade durante un comizio

(Foto Fotogramma)

Piccolo incidente per Silvio Berlusconi a Isernia, seconda tappa della sua visita in Molise. Come si legge su quotidianomolise.com, il Cavaliere è inciampato sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia.

Il leader di Forza Italia si è subito rialzato, senza alcuna conseguenza, aiutato dall’aspirante governatore del centrodestra Donato Toma, e ha ripreso subito il suo discorso.

Solo chi occupava i posti laterali si è accorto della caduta.