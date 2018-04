Incarico a Casellati: 2 giorni per governo M5S-Centrodestra

(Foto Adnkronos)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'incarico di verificare l'esistenza di una maggioranza di governo tra centrodestra e M5S e la possibilità di indicare un presidente del Consiglio. Lo ha spiegato il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, aggiungendo che l'incaricata dovrà riferire al Capo dello Stato entro venerdì prossimo. Un mandato esplorativo con una scadenza precisa, dunque, e mirato, in quanto circoscritto alla possibilità di una alleanza tra centrodestra e M5S.

"Ho ringraziato per la fiducia accordatami il presidente Mattarella, che terrò costantemente aggiornato. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio che ha animato in queste settimane il ruolo di presidente del Senato", ha commentato la presidente del Senato, annunciando che i suoi incontri si svolgeranno "in tempi molto rapidi". Dopo aver ricevuto il mandato al Quirinale, Casellati è giunta a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera Roberto Fico.

LEGA - "Per la Lega è positivo l'incarico alla presidente Casellati perché il perimetro di un governo centrodestra - 5stelle è esattamente quello deciso dal popolo italiano. La Lega è pronta a governare anche oggi, basta che gli altri smettano di litigare". E' quanto si legge in una nota di via Bellerio.

PD - "Con il mandato alla presidente Casellati di verificare le condizioni per una possibile maggioranza di governo tra centrodestra e Cinque Stelle si pone fine alle ambiguità di questi 45 giorni. Altro che aspettare le elezioni regionali, ora è il momento della verità per chi dopo il 4 marzo ha pensato solo a tatticismi e personalismi". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.

M5S - "Alla presidente Casellati esporremo le nostre posizioni e le nostre proposte coerentemente con quanto già affermato negli ultimi giorni. Questo è il primo dei passaggi cruciali per arrivare alla formazione di un governo del cambiamento per l'Italia". Lo afferma, in un video su Facebook, il capo politico del M5S Luigi Di Maio. "Oggi il Presidente della Repubblica - esordisce Di Maio - ha deciso di affidare l'incarico esplorativo alla presidente del Senato Alberti Casellati: prima di tutto voglio augurarle buon lavoro e ringraziare il Presidente per questa decisione".

"Dalle parole del segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti - prosegue dunque Di Maio - abbiamo appreso che il Presidente Mattarella ha affidato alla presidente del Senato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza tra la coalizione di centrodestra e il M5S. Questa per noi è un'occasione preziosa per fare chiarezza, anche perché pensiamo che l'Italia non possa più aspettare, e non credo che la fretta sia legata solo all'escalation internazionale, ma soprattutto allo stato in cui versano le famiglie italiane".