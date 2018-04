De Falco: "Berlusconi 'delinquente naturale', sì a veto"

(Fotogramma)

"Il veto su Berlusconi non può cadere. Ha già siglato un sacco di contratti che poi non ha onorato...". Lo dice ai cronisti il senatore M5S Gregorio De Falco al termine dell'assemblea dei parlamentari 5 Stelle, sottolineando che i grillini non sono disposti a scendere a patti "con una persona che è stata definita 'delinquente naturale'".