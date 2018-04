Casellati ci riprova

Maria Elisabetta Alberti Casellati (Afp)

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha fissato il secondo giro di incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, che si terranno oggi pomeriggio. Alle 14.30 la coalizione di centrodestra; alle 17.30, Movimento 5 Stelle. I colloqui si terranno a Palazzo Giustiniani, dove verrà allestita la sala stampa a partire dalle ore 13.30.

Il nuovo round si è reso necessario dopo lo stallo creatosi al termine primo giro di consultazioni con il M5S che ribadisce il veto su Forza Italia e la Lega, non disponibile a smarcarsi dagli alleati, che chiede un passo di lato di Luigi Di Maio.

Se la situazione non si dovesse sbloccare, in partita potrebbe rientrare il Pd. "Abbiamo convergenza su alcuni temi - spiega ai microfoni di Rtl 102.5 il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo Toninelli - e continuiamo a proporre di sederci al tavolo". I dem però, aggiunge, devono fare "un passo in avanti" e "spero che lo facciano anche su sollecitazione del Presidente della Repubblica".

Toninelli precisa poi che se fosse per il Movimento Cinque Stelle si sarebbe "già al tavolo" con la Lega per scrivere un contratto di governo . "Purtroppo Salvini è a un bivio - sottolinea - e quando venerdì, al termine del mandato esplorativo della Casellati" cadrà nel centrodestra "l'ipotesi di un esecutivo, perché noi non faremo mai un governo con un'ammucchiata del centrodestra, allora Salvini dovrà scegliere".

Il leader della Lega da parte sua osserva: "Se tutti continuano a rimanere fermi nelle loro posizioni, situazioni come queste non hanno risposte. Vedo se riesco ad inventarmi qualcosa di più rispetto al tanto che già come Lega abbiamo ipotizzato per fare partire un governo superando i 'no', i bisticci, i litigi".

"Io ultimatum non ne pongo - aggiunge Salvini - vediamo se oggi riesco a convincere gli altri". E sul mandato esplorativo affidato al presidente Casellati, Salvini evidenzia: "Non c'è nulla di inutile. Certo se nessuno rinuncia a niente? Personalmente non so più a cosa rinunciare...".