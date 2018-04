Berlusconi: "M5S? Li manderei a pulire i cessi"

Immagine d'archivio (Fotogramma)

"Gente come loro, voglio essere duro e volgare, li manderei a fare i fattorini e a pulire i cessi...''. Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi in Molise, ai microfoni di Radionews24, parlando dei Cinquestelle.

A stretto giro è arrivata la replica su Twitter del senatore M5S Nicola Morra: "Meglio vivere onestamente, magari grazie al 'pulire i cessi', piuttosto che accordarsi con la #Mafia. Capito, Silvio?".

E Massimo Bugani, uno dei membri dell'Associazione Rousseau, vicinissimo a Davide Casaleggio e storico consigliere comunale del M5S a Bologna, ha postato su Fb una foto che lo ritrae a pulire un wc, in risposta alle parole di Berlusconi. "#Respect - scrive Bugani nel post che accompagna la foto - per chi pulisce i cessi e ci consente di vivere in un mondo pulito".