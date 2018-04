Salvini: "M5S-Pd? Milioni in piazza"

Matteo Salvini (FOTOGRAMMA)

"Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd ha già fatto troppi danni agli italiani in tutti questi anni di malgoverno". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini.

M5S - Nel pomeriggio, parlando di una possibile intesa con il M5S, il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, ha detto che "il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5S ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d'intesa".

PD - Poi, riferendosi al leader della Lega, parlando a 'L'Intervista' su SkyTg24, Martina ha aggiunto: "Sono molto preoccupato sia di un governo con Salvini come socio di riferimento che di una precipitazione al voto anticipato nei prossimi mesi. L’Italia non può permettersi questi scenari".