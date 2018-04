Franceschini: "Renzi Signornò"

Dario Franceschini (FOTOGRAMMA)

"E’ arrivato nel Pd il tempo di fare chiarezza. Dalle sue dimissioni Renzi si è trasformato in un Signornò, disertando ogni discussione collegiale e smontando quello che il suo partito stava cercando di costruire. Un vero leader rispetta una comunità anche quando non la guida più". Lo scrive su Twitter Dario Franceschini, all'indomani dell'intervento dell'ex segretario dem da Fabio Fazio.

"Siamo seri - ha detto Renzi domenica sera a 'Che tempo che fa' - chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo è stato uno scherzo".

Per il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, in Direzione "servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema". E "ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito".