Di Maio: "Partiti vergognosi"

(Afp)

"E' vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando ognuno al proprio orticello e ai propri interessi di parte. Non sono venuti neanche al tavolo per confrontarsi sui temi. Hanno pensato solo alle loro poltrone". Così Luigi Di Maio, capo politico del M5S, si sfoga in diretta su Facebook.

"Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non la maggioranza assoluta dei seggi, ci siamo rivolti alle forze politiche per far partire un governo di cambiamento sulla base di un contratto che comprendesse i temi prioritari per gli italiani. Non ho mai pensato - spiega - che sarebbe stato facile. Ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato impossibile".

Di Maio attacca poi il leader leghista, colpevole di aver preferito Berlusconi all'alleanza con i Cinquestelle. Per il pentastellato, Matteo Salvini "ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera, a cuore aperto. Gli ho detto 'sediamoci e troviamo una quadra, mettiamo nel contratto tutti i punti in comune del nostro programma e facciamo partire un governo che possa cambiare il Paese'. Niente. Lui ha scelto Berlusconi", il quale "ha bloccato il Paese per 20 anni per i suoi interessi personali".

Di Maio lancia poi una sfida al leghista: "Bisogna tornare al voto il prima possibile. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nella legge elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni. Quindi dico a Salvini, adesso chiediamo insieme di andare a votare, e facciamolo finalmente questo secondo turno a giugno".

"E' una cosa per me incomprensibile mantenere una coalizione divisa su tutto, che è palesemente stata costruita per arraffare posti in Parlamento piuttosto che costruire qualcosa di buono per l'Italia", ha rimarcato il leader grillino. "A questo punto - aggiunge - per me non c'è altra soluzione. Bisogna tornare al voto il prima possibile. Poi ovviamente deciderà il Presidente Mattarella".

E sull'alleanza sfumata con il Partito democratico, Di Maio aggiunge: "Un contratto di governo col Pd era l'ultima cosa che avremmo voluto fare ma questa legge scritta da loro ci imponeva di trovare una soluzione per gli italiani e avevamo deciso di seguire un metodo", ovvero quello del contratto di governo sui temi.

Poi l'attacco a Renzi: "Dall'altra parte avevamo il Pd, un partito che ha preso una clamorosa batosta alle elezioni precipitando al suo minimo storico e che qualcosa sembrava stesse iniziando a capirlo, infatti aveva messo da parte Renzi relegandolo a senatore semplice. Ma ieri sera lo abbiamo visto addirittura riproporre una riforma costituzionale dopo che gli italiani gliene hanno già bocciata una un anno fa".

"Dopo il 4 marzo, con la mazzata presa, sembrava iniziasse a capire i suoi errori... sembrava. Ieri - insiste Di Maio parlando di Renzi - è andato da Fazio in tv e anziché chiedere umilmente scusa per i danni fatti dal suo governo ha attaccato me e il M5S chiudendo a qualsiasi ipotesi di contratto e difendendo ancora una volta il suo governo".

"Per lui un padre di famiglia che perde il lavoro va lasciato solo dallo Stato, senza alcun reddito... A tutti può capitare di perdere il lavoro, specialmente dopo il Jobs Act. Un Jobs Act che si ostina a difendere", incalza il leader del M5S criticando uno dei principali provvedimenti varati dal governo Renzi.

"Oggi è il 30 aprile e sono passati quasi 2 mesi dal giorno delle elezioni. Il M5S in modo serio, coerente e ripetendo lo stesso concetto dal primo giorno si è impegnato totalmente per rispettare il voto dei cittadini e dare un governo di cambiamento a questo Paese. Questa è una legge elettorale assurda, voluta dal Pd e dal centrodestra che permette anche a forze che perdono le elezioni, come Fi, di rivendicare una pseudo-vittoria in nome di una coalizione di comodo", accusa ancora.