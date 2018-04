Renzi: "Votare governo Di Maio sarebbe tradire elettori Pd"

Matteo Renzi ospite a 'Che Tempo Che Fa' (FOTOGRAMMA)

"Sono stato letteralmente inondato di messaggi, dopo la trasmissione di Fazio. Grazie ai tantissimi che mi hanno scritto. Ho spiegato perché non sono d’accordo a votare un governo Di Maio o un governo Salvini. Tocca a loro governare, se ne sono capaci. L’ho spiegato senza rancore, senza ripicche, senza polemiche: guardate il video che abbiamo caricato qui su Facebook per verificarlo coi vostri occhi". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

RISPETTO - "Qualcuno dei miei compagni di partito - aggiunge - vorrebbe invece fare un governo con il Movimento cinque stelle. Hanno una opinione legittima. Li rispetto. Ma non sono d’accordo con loro. L’ho detto. Era mio dovere farlo anche per rispetto a chi ci ha votato. Chi è stato eletto ha un obbligo di trasparenza verso i propri elettori".

CENSURA - "Rispetto per tutti - sottolinea - censura per nessuno: davvero tutti possono andare in TV tranne uno? Non scherziamo, amici. Continuerò ad ascoltare tutti e a dire la mia ovunque: in direzione, in assemblea, in Parlamento, sui social, in Tv. Ma qui il problema non è metodologico ma di merito. Io penso che votare un governo Di Maio sarebbe tradire il mandato dei nostri elettori. E non mi stancherò mai di dirlo".