Salvini: "Voglio guidare governo che fermi eurofollie"

(Afp)

"Mentre in Italia si litiga e si aprono e si chiudono i 'forni', ecco cosa propone la Commissione Europea. #maipiùservi". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, in merito alla proposta di bilancio Ue che taglierebbe 2 miliardi di euro agli agricoltori italiani e due miliardi ai Comuni italiani "per finanziare - si legge inoltre in un post su Facebook - con 10 miliardi in più le politiche a favore dell'immigrazione".













"Qualcuno - sottolinea il candidato premier del centrodestra - vuole che nasca l'ennesimo governo servo di Bruxelles, io voglio guidare un governo che cominci a dire No alle Eurofollie e metta al primo posto l'interesse dell'Italia".