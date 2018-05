"Dov'è l'istruttoria sui vitalizi?", M5S scrive a Casellati

(Fotogramma)

"Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati, che ha completato l'istruttoria per la revisione dei vitalizi, compresi i trattamenti di reversibilità, e in relazione al suo dichiarato impegno in favore di un percorso parallelo e coordinato tra i due rami del Parlamento, le scrivo per chiederle lumi sull'istruttoria che il gruppo del Movimento 5 Stelle vorrebbe vedere il prima possibile all'esame del Consiglio di Presidenza". E' quanto si legge in una lettera inviata dal capogruppo M5S al Senato, Danilo Toninelli, alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

"Auspichiamo - prosegue la missiva - che si possa lavorare a partire dai criteri metodologici assunti dall'Ufficio di Presidenza di Montecitorio, vista anche la proficua collaborazione avviata tra il Presidente Roberto Fico e il Presidente dell'Inps Tito Boeri, in modo da recuperare il tanto invocato allineamento tra le due Camere e dare una pronta risposta ai cittadini su un tema molto sentito dall'opinione pubblica".