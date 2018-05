Dalla Lega "apprezzamento" per Di Maio

(Fotogramma)

"Apprezzamento" per le parole espresse da Luigi Di Maio oggi nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata "In mezz'ora" e totale "indisponibilità" a un governo tecnico. E' questa la posizione della Lega a quanto trapela da fonti interne al partito di Matteo Salvini. Se non si troverà l'intesa per un governo politico, sottolineano le stesse fonti, per la Lega è "meglio il voto".