Martina: "Basta gioco dell'oca"

(Adnkronos)

"A questo punto è urgente dare una soluzione alla crisi" e "superare lo stallo". Lo ha detto Maurizio Martina al termine delle consultazioni Pd al Colle. "Basta prendere tempo - ha scandito - basta traccheggiare, basta esasperare alcune logiche di parte che abbiamo sentito ancora in queste ore, basta con il gioco dell'oca".

"Ancora in queste ore ci sembra di vivere questo gioco dell'oca che ci fa tornare sempre al punto di partenza. Per noi prima di tutto viene il Paese. Abbiamo confermato al presidente della Repubblica piena fiducia, noi sosterremo l'iniziativa del presidente della Repubblica fino in fondo con lo spirito che abbiamo cercato di indicare anche in queste ore: prima di tutto il Paese" ha sottolineato.

"Le parti devono rendersi conto che da sole non ce la fanno a formare un governo. Quindi il nostro messaggio è semplice ma forte: finiscano queste logiche di parte e un passo avanti da parte di tutti - ha detto Martina - No a incarichi al buio, no a trasformismi, no a soluzioni politiche raffazzonate. Sì a un vero sforzo super partes per risolvere i problemi del Paese".

Secondo il segretario reggente del Pd, "se ci si intende rispetto a alcune questioni fondamentali, si può trovare la rotta". I dem, ha sottolineato, non vogliono "l'aumento dell'Iva ad ottobre ma per arrivarci occorre fare uno sforzo" da parte di tutte le forze politiche.

"Per noi poi - ha aggiunto - è fondamentale continuare a lavorare sull'agenda economica e sociale del Paese" che "non può retrocedere ora, non si possono buttare a mare i risultati ottenuti" in questi anni.

"Ora bisognerebbe fare uno scatto in avanti. Noi siamo impegnati a tenere la barra su questo - ha rimarcato - e quindi il nostro appello è a finire il gioco dell'oca nell'interesse generale. Noi ci siamo e seguiremo le indicazioni del presidente della Repubblica perché per noi prima di tutto viene il Paese".