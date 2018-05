Salvini-Di Maio: "Governo politico o voto l'8 luglio"

(FOTOGRAMMA)

Dialogo aperto e intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle. A Montecitorio si è infatti svolto un colloquio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tutti e due, alla fine del faccia a faccia, hanno parlato di una data, l'8 luglio. Questa l'opzione per il voto in caso di impossibilità di un governo politico.

"Sto provando fino all'ultimo a dare un governo al Paese, ascoltando tutti: se ci riesco sono felice, altrimenti l'unica opzione è tornare al voto per chiedere fiducia direttamente agli italiani" dice Salvini, che aggiunge: "Penso che la data dell'8 luglio sia quella più vicina efficace, netta per dare un governo".

Stessa linea per Di Maio: "Senza un governo politico possibile, data per votare è l'8 luglio" ribadisce il leader 5S dopo l'incontro con Salvini che sottolinea: "Governi tecnici alla Monti non sono possibili".

VIA I VETI - "Come promesso - dice ancora il leader della Lega - fino all'ultimo lavorerò come Lega e personalmente per dare un governo a questo Paese, perché si è perso troppo tempo. E quindi fino all'ultimo proverò a far cadere i veti che ancora ci sono degli uni contro gli altri. Se rimanessero i veti degli uni contro gli altri, l'unica è chiedere fiducia totale non al Parlamento ma agli italiani e la data più vicina possibile per perdere meno tempo è quella di domenica 8 luglio".

O IL VOTO - "Dobbiamo evitare che gli italiani perdano mesi di tempo, sentendo parlare magari solo di legge elettorale" prosegue Salvini, parlando della necessità di votare presto. "Noi ci siamo e fino all'ultima ora mi spendo perché ci sia incarico e io possa passare dalle parole ai fatti", sottolinea il leader della Lega. "Ma se tutti gli altri rimarranno fermi sui loro no, sulle loro posizioni, l'unica via è tornare dagli italiani".