Biancofiore: "Il voto a luglio? Vincerebbe il M5S"

(Michaela Biancofiore a 'L'aria che tira'/Fermo immagine video La7)

"Le elezioni a luglio? Danno i brividi a tutti perché sarebbe la consegna della vittoria ai Cinque Stelle". Così la deputata di Forza Italia, Michaela Biancofiore, ospite di 'L'Aria che Tira' (La7), commenta la possibilità del voto anticipato in estate. E attacca il leader della Lega Matteo Salvini: "E' una cosa che proprio non capisco da parte del nostro candidato premier - sostiene - perché è evidente che sarebbe la consegna della vittoria ai Cinque Stelle per un semplice motivo purtroppo: al Sud non si possono permettere di andare in vacanza". Secondo Biancofiore, quindi, il voto anticipato consegnerebbe la guida del Paese al M5S perché, spiega, "è il Sud che ha votato i Cinque Stelle".

Una tesi politica che ha fatto rapidamente il giro del web suscitando le critiche e l'indignazione di molti utenti. "Il Sud non va in vacanza perché non lavora", ribatte un utente su Twitter, "a noi basta scendere di casa per andare in vacanza", commenta un altro, aggiungendosi ai numerosi 'cinguettii' di protesta accompagnati dalle foto delle località balneari del Meridione. Critiche alle quali Biancofiore ha replicato a stretto giro sempre via social. "Che il Sud è più povero e non può andare in vacanza non lo dico io ma i dati Istat - scrive la deputata di FI su Facebook, condividendo il report 2016 dell'Istituto di statistica sul 'Movimento turistico in Italia' - polemiche sulla verità.. che pena così non si aiuta il sud, serve un governo per dare speranza e lavoro!"