Ultimi spiragli per un governo politico

(Fotogramma)

Ultime ore per trovare un accordo di governo. La trattativa non è chiusa ma sembra difficile a questo punto che si arrivi a un'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetterà ancora qualche ora per dare ai partiti un'ultima possibilità di trovare un'intesa prima del conferimento di un incarico di governo.

Una chance che Matteo Salvini non vuole sprecare. La situazione si sbloccherebbe se arrivasse il sì di Forza Italia all'appoggio esterno a un governo Lega-5 Stelle. Ipotesi però sulla quale Silvio Berlusconi, nonostante il pressing del Carroccio, non sembra disposto a convergere soprattutto se non dovesse cadere il veto pentastellato nei suoi confronti. La posizione del partito però sarebbe tutt'altro che monolitica. Anche tra alcuni dei consiglieri del Cav comincerebbe a farsi strada l'opzione di non mettersi di traverso rispetto a un governo giallo-verde. Al momento, però, resta l'insormontabile no dell'ex premier.

Il leader del M5S Luigi Di Maio intanto torna a chiedere elezioni il prima possibile, anche a giugno, con l'escamotage di un decreto di emergenza per bypassare il problema tempi. Mentre il Pd si organizza nel caso si andasse subito al voto anticipato con Matteo Renzi che conferma in tv il nome di Paolo Gentiloni come candidato premier.

Al Quirinale si vivono ore di attesa. Mattarella, da un lato sonda i possibili candidati alla premiership e i potenziali ministri per un esecutivo chiamato a rimanere in carica fino a dicembre, nell'ipotesi più ottimistica, o poche settimane in caso di mancata fiducia; dall'altro cerca di capire quanto siano concrete le voci di un passo di lato da parte di Berlusconi, che potrebbe ridare vigore alla trattativa tra M5S e Lega.

Non è escluso quindi che per il conferimento di un incarico da parte del capo dello Stato si debba aspettare appunto la giornata di domani, quando peraltro Mattarella è atteso a Firenze per intervenire alla Conferenza The State of the Union, dal titolo 'Solidarity in Europe', promossa dallo European University Institute.

Naturalmente si rincorrono le voci sui possibili destinatari della chiamata da parte del Presidente della Repubblica e nel totonomi salgono le quotazioni di Elisabetta Belloni, segretaria generale del ministero degli Esteri.

Nelle prossime ore Mattarella cercherà di raccogliere tutti gli elementi utili per arrivare al conferimento dell'incarico, ma anche per capire se nel frattempo sono maturate le condizioni per un'intesa che consenta la formazione di una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un governo. A quel punto l'esecutivo di servizio verrebbe accantonato e la legislatura potrebbe iniziare con un orizzonte non temporalmente limitato.