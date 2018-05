Ue, Mattarella: "Farcela da soli è un'illusione"

Sergio Mattarella (FOTOGRAMMA)

"Pensare in Europa di potercela fare da soli è pura illusione, oppure è un inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo i lavori dell'ottava edizione della conferenza 'The State of the Union', organizzata dall'Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze).

"Mai come oggi appare urgente unire" ha aggiunto il capo dello Stato. "Parlare dell'Unione europea appare oggi una sfida" ma "la solidarietà è stata agli inizi e deve tornare ad essere sostanza attiva e motrice del processo di integrazione" della Ue.

Inoltre "c'è chi, dinanzi al lavoro gravoso che c'è da fare in Europa, cerca in formule ottocentesche soluzione ai problemi degli anni Duemila". Oggi, ha detto Mattarella, "la diffusa mancanza di consapevolezza sui risultati raggiunti dalla Ue è fuori dalla storia".