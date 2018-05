Casaleggio: "Contratto Lega-M5S sarà votato online"

(Foto Adnkronos)

"Quando parliamo del contratto di governo, il modello adottato è quello tedesco": in Germania "è stato ratificato dagli iscritti Spd. Noi lo faremo in modo un po' meno costoso, lo faremo online". Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau, durante una conferenza stampa al Senato, confermando che sul contratto di governo tra M5S e Lega si esprimeranno gli iscritti della piattaforma Rousseau.

"Come è sempre stato, il voto degli iscritti è l'indirizzo principale da cui il M5S prende le sue decisioni - ha spiegato Casaleggio - Abbiamo visto che il sistema di voto su Rousseau è sempre stato determinante". "Sulla certificazione" del voto sulla piattaforma online - ha aggiunto - "stiamo lavorando in diverse direzioni. Stiamo lavorando su un sistema di certificazione distribuito su blockchain. Sarà un voto blindato e come sempre assicurato a tutti gli iscritti".