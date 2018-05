Di Maio: "Riabilitazione Berlusconi non cambia nulla"

(Fotogramma)

La riabilitazione di Silvio Berlusconi da parte del tribunale di Milano non cambia "assolutamente" nulla nella trattativa per il governo fra M5S e Lega. Il leader del M5S Luigi Di Maio ne è certo e, arrivando a Milano per prendere parte all'incontro con Matteo Salvini a Palazzo Pirelli, risponde lapidario ai giornalisti che lo attendevano alla stazione centrale.

"La trattativa sul contratto di governo va avanti - aggiunge il leader M5S - anche perché l'obiettivo è di portare i migliori risultati per i cittadini italiani"‎. Dunque "prendiamo atto di questa notizia ma la mia considerazione non cambia".