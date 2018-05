Martina: "Paralisi inaccettabile"

(Fotogramma)

"Stiamo assistendo a un balletto di dichiarazioni e di responsabilità non ancora chiare che ci preoccupa molto". Lo dice Maurizio Martina a proposito della formazione del governo. "Siamo di fronte a una inaccettabile paralisi dell'Italia, a una difficoltà politica evidente di chi per 80 giorni ci ha raccontato che tutto si sarebbe fatto in modo facile, che il governo del cambiamento sarebbe stato alla portata - spiega il reggente Pd -. Messi alla prova dei fatti, questi leader ci stanno regalando pratiche che nulla hanno a che vedere con il cambiamento".

"Siamo preoccupati per l'Italia - scandisce - leggiamo cose che, come per la flat tax e i condoni, preoccupano. Il Pd si predispone alla battaglia in Parlamento".

"Basta campagna elettorale, Lega e M5S dicano se questa ipotesi di governo è fallita e restano solo incertezze", chiede il reggente del Pd.