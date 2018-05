Juncker: "Italia importantissima per la Ue"

(FOTOGRAMMA)

"L'Italia è della massima importanza per l'Ue. L'Unione Europea non sarebbe completa, senza la nazione e il popolo italiano". Lo dice il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, a Bruxelles, rispondendo ad una domanda sull'Italia a fianco del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

"Li conosco molto bene - continua Juncker - perché nel mio villaggio sono cresciuto con gli italiani: giocavamo a calcio e potete immaginare il risultato, come quelli ufficiali (quelli delle rispettive Nazionali, ndr). Amo questo Paese, amo il genio del popolo e della nazione italiana. Ma non commenterò in anticipo quale potrebbe essere il risultato dei negoziati in corso tra i supposti partner di coalizione in Italia. Vedremo quali saranno i risultati e allora commenteremo".

In realtà Juncker, che ha risposto alla domanda, posta in inglese, nella stessa lingua, ha detto che l'Ue "will not be complete"; cioè, letteralmente, "non sarà completa" ma l'inglese non è la sua lingua madre e tra il condizionale 'would' e l'indicativo futuro 'will' uno scivolamento involontario è possibile.