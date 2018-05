M5S non esclude alleanza con Lega

(Fotogramma)

Potrebbe cadere un altro grande tabù del pianeta M5S dopo il nulla di fatto sul fronte governo M5S-Lega. A quanto apprende l'Adnkronos dai vertici grillini, non è esclusa un'alleanza con la Lega in vista del ritorno alle urne.

Un'alleanza, viene spiegato, che si giocherebbe tutta sul programma di governo messo insieme nelle ultime settimane - siglato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini - per dar vita all'esecutivo giallo-verde che non ha mai visto la luce.

Intanto sul fronte Lega Matteo Salvini prende tempo. "Mi faccia ragionare a mente fredda... - risponde a chi gli domanda di eventuali alleanze elettorali con i grillini - Sono ancora troppo inc... per fare questo tipo di ragionamenti". E se Salvini da un lato glissa alle domande, dall'altro omaggia i 5 Stelle per queste settimane fianco a fianco: "Ho trovato persone serie, di buonsenso, che hanno mantenuto la parola data. Non li conoscevo, avevo dei sospetti, invece in queste settimane ho trovato persone serie".