Le Pen: "Mattarella scandaloso"

Marine Le Pen (AFP PHOTO)

Non usa mezze misure Marine Le Pen per commentare il fallito tentativo di M5S e Lega di formare il governo. Su Twitter la leader del Front National francese sostiene che "l'Unione europea e i mercati finanziari confiscano nuovamente la democrazia. Quello che sta accadendo in Italia è un colpo di Stato, una rapina ai danni del popolo italiano da parte di istituzioni illegittime". E aggiunge: "Di fronte a questa negazione della democrazia, la rabbia dei popoli cresce ovunque in Europa".

In un successivo tweet, la Le Pen cita anche il presidente della Repubblica e parla di "decisione scandalosa" da parte di Sergio Mattarella. Per comprenderla, afferma, "dobbiamo ricordare la dichiarazione di Juncker nel 2015: 'Non ci può essere scelta democratica contro i trattati europei'".



Pour comprendre la décision scandaleuse du Président Mattarella, il faut se souvenir de la déclaration de Juncker en 2015 : < Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens >. #Italie MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 28 maggio 2018