Renzi: "Italia ostaggio di Lega e M5S per 85 giorni"

(Foto Fotogramma)

Lega e M5S "da 85 giorni hanno preso in ostaggio il Paese e non hanno combinato niente e lo hanno fatto, non perché Mattarella glielo ha impedito, ma perché la marea di promesse che hanno fatto in campagna elettorale era troppo alta per poter essere rispettata. Salvini e Di Maio hanno avuto paura e si sono inventati la scusa di Savona. 5Stelle e Lega hanno giocato sulla pelle degli italiani". Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, a 'Circo Massimo', definendo "vergognosi" gli attacchi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio: sulla rete "stanno girando cose squallide" contro il presidente della Repubblica.

Quanto al governo Cottarelli, "decideranno la direzione e i gruppi dei parlamentari del Pd. Questo è un governo di servizio, durerà 3 o 4 mesi e ha il compito di portare il Paese alle elezioni. Il Pd deciderà se astenersi o votare la fiducia, quello che io considero cruciale è chiamare tutti i cittadini a impegnarsi perché questa è una partita aperta".