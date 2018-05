Conte resta a Roma

(FOTOGRAMMA)

Niente lezione per il professore Giuseppe Conte. Il docente non ha tenuto il corso ai suoi studenti di diritto privato al polo universitario di Novoli, a Firenze, ed è stato sostituito da un suo assistente. Conte è rimasto a Roma, forse in attesa degli sviluppi delle trattative tra M5S e Lega per la formazione di un governo.

Conte, che domenica scorsa aveva rimesso nelle mani del presidente della Repubblica il mandato per formare un governo, ha fatto lezione regolarmente mercoledì e ha tenuto i giornalisti fuori dall'aula, spiegando che si sarebbe interessato solo al corso universitario, dedicato ai diritti dei consumatori. Dopo la lezione è ripartito per Roma, dove risiede, e in mattinata non avrebbe preso il treno per Firenze.