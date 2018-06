Chi è Bussetti, il nuovo ministro dell'Istruzione

Marco Bussetti (Fotogramma)

Prende il posto di Valeria Fedeli a Viale Trastevere Marco Bussetti, il nuovo ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca. 56 anni, tecnico in quota leghista, Bussetti è un insegnante delle scuole medie. In passato ha ricoperto il ruolo di provveditore presso l'ufficio scolastico provinciale di Milano. Attualmente è dirigente ufficio scolastico in Lombardia.