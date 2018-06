Brutta avventura per Giulia Bongiorno

(Foto Fotogramma)

Un uomo, ubriaco e mezzo nudo, ha molestato i passanti in strada all'altezza della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte in centro a Roma. A segnalare l'accaduto ai vigili urbani è stata la neoministra della Pa, Giulia Bongiorno, che passava da quelle parti. E' accaduto ieri, intorno alle 18.

Secondo la ricostruzione de 'Il Messaggero', la Bongiorno stava passeggiando con il figlio quando si è imbattuta in un uomo che non sembrava in sé: straniero, dall'accento inglese, camminava svestito al centro della via.

A un certo punto, sotto gli occhi della neoministra, ha aggredito una donna: ripeteva parole sconclusionate in inglese, poi si è tirata giù i pantaloni per molestarla. A quel punto la Bongiorno ha cercato di allontanare il malintenzionato che però le si è avvicinato minaccioso.

A quel punto sono scattate le chiamate al 112. La prima telefonata è partita dalla donna, riuscita a divincolarsi. La seconda dal cellulare della titolare della Pubblica amministrazione. Dopo poco sono arrivate arrivano le forze dell'ordine.