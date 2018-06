Di Maio: "Restiamo nella Nato e alleati Usa"

Luigi Di Maio (FOTOGRAMMA)

"Come abbiamo sempre detto restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti. Questo Governo vuole lasciare l'Italia negli accordi e nelle alleanze garantendo continuità con quello che c'è già stato". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine dell'incontro con i vertici di Leonardo a Pomigliano d'Arco.

"Restiamo alleati degli Usa e nella Nato - ha ribadito Di Maio - e portiamo avanti la nostra funzione di dialogo con Paesi come la Russia, come è sempre stato. L'Italia, storicamente, nell'ambito dell'alleanza occidentale, è un Paese che dialoga con i Paesi dell'Est come la Russia ma anche come quelli del Mediterraneo e del Nord Africa, che oggi ci permetteranno di risolvere flussi migratori".