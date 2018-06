Comunali, Di Maio: "M5S in affanno? E' falso"

Luigi Di Maio (Fotogramma)

Il Movimento 5 Stelle non è in affanno. Lo sottolinea Luigi Di Maio analizzando su Facebook l'esito del voto delle Comunali. "Ogni volta che ci sono delle elezioni amministrative i media - scrive il capo politico dei 5 Stelle - raccontano sempre la solita solfa, che siamo in affanno, che rispetto alle politiche è andata male e che quindi siamo prossimi alla scomparsa. E' una lettura che continuano a riproporre da 5 anni a questa parte, che si è sempre rivelata falsa e che - assicura - si rivelerà tale anche questa volta".

"Al primo turno i nostri candidati - spiega - hanno vinto a Crispiano in Puglia, a Ripacandida in Basilicata, a Pantelleria in Sicilia, a Castel Di Lama nelle Marche". "Rispetto al 2013 - sottolinea il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro - abbiamo la possibilità di triplicare i nostri sindaci e questo è il nostro obbiettivo per i ballottaggi del prossimo 24 giugno".

"Il MoVimento 5 Stelle anche a questa tornata elettorale - continua - si è presentato da solo in tutti i comuni contro coalizioni di decine di liste. Ogni volta è un'impresa titanica. La nostra squadra di 20-30 candidati se la deve vedere in campo aperto contro corazzate che schierano centinaia di candidati e contro la logica clientelare che ancora resiste in molte zone d'Italia".

"Nonostante ciò - rimarca il vicepremier -, nei comuni che già amministravamo (Assemini con Sabrina Licheri, Pomezia con Adriano Zuccalà, Ragusa con Antonio Tringali) siamo nuovamente al ballottaggio, a conferma delle capacità di governo che abbiamo dimostrato nel territorio. Oltre a Ragusa, nei capoluoghi siamo al ballottaggio in tre città dove potremmo conseguire dei risultati storici: ad Avellino con Vincenzo Ciampi, a Terni con Thomas De Luca e a Imola con Manuela Sangiorgi. Affronteremo il secondo turno anche ad Acireale".

Di Maio ringrazia poi tutti i candidati e tutti gli attivisti: "Grazie al loro impegno ogni giorno sul territorio - sottolinea - hanno ottenuto questi importanti risultati e hanno dimostrato che Davide continua a vincere contro Golia". "Vi annuncio fin da ora che nei prossimi giorni andrò a dare una mano ai nostri candidati perché - conclude - è importantissimo rispondere a queste esigenze di cambiamento".