Trump elogia Conte: "E' grande"

Il nuovo presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte è "grande". L'elogio arriva da Donald Trump, che nel corso di un'intervista al programma 'Fox & Friends' parla delle sue "amicizie" a livello internazionale. Conte, spiega il presidente Usa all'intervistatore, "ha una linea dura sull'immigrazione, come me. Ora sembra che essere duri sull'immigrazione paghi", conclude.

Il presidente americano e il premier italiano si erano incontrati per la prima volta la settimana scorsa, durante il G7 in Canada. Anche in quell'occasione, Trump aveva speso parole d'elogio nei confronti di Conte, definendolo "un magnifico ragazzo". "Farà un lavoro magnifico - aveva sottolineato Trump - gli italiani hanno fatto bene". Dopo l'incontro, Conte aveva riferito che da parte di Trump c'era stato un invito alla Casa Bianca. Invito "che verrà raccolto al più presto possibile", aveva concluso il presidente del Consiglio.