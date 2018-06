Salvini: "Fatto più noi in 15 giorni che Pd in 6 anni"

(AFP)

"Abbiamo fatto più noi in quindici giorni di Governo che il Pd in sei anni". Sono le parole di Matteo Salvini da Cinisello Balsamo, aggiungendo che in queste settimane ha dovuto "tenere le spalle larghe: io accetto la critica politica ma quando tirano in ballo i miei figli divento una bestia".

Il ministro dell’Interno cita anche la copertina dell''Espresso': "Ho visto la copertina di un settimanale, mi dispiace per i giornalisti che ci lavorano ma mi auguro venda zero, che distingue gli uomini in base al colore della pelle. Mi conferma che i veri razzisti in Italia stanno a sinistra e hanno il portafoglio pieno. La domenica non sono a Cinisello ma in spiaggia e hanno il villone con 18 telecamere, non prendono il treno e non portano figli ai giardini pubblici. Noi siamo l’antidoto".