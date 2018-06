Salvini Premier, bilancio in attivo

(Fotogramma)

30.431,40 euro di liquidità disponibile e conti con il segno più, con avanzo pari a 7.527,31 euro. Sono i numeri, in possesso dell'AdnKronos, relativi al 2017, del primo bilancio del movimento politico confederale 'Lega per Salvini Premier', l'associazione politica sovranista voluta dal segretario della Lega Matteo Salvini alla fine dello scorso anno (nata il 10 novembre del 2017) che, per ora, coesiste con il movimento Lega Nord.

Nelle casse di Salvinipremier 28.300 euro sono arrivati da contributi personali, mentre la raccolta di fondi da manifestazioni e iniziative ha avuto un valore pari a 2.200 euro. Le spese per servizi, infine, sono state pari a 22.972,69 euro, con una rimanenza di cassa pari a 7.527,31 euro.