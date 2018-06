Berlusconi torna a Merano, c'è anche Boschi

Silvio Berlusconi (Immagine di repertorio/ Afp)

Silvio Berlusconi, raccontano fonti azzurre, è da lunedì a Merano, in Alto Adige, per una remise en forme di qualche giorno. Anche quest'anno, in prossimità delle vacanze estive, il Cav ha deciso di concedersi un po' di relax nella beauty farm dei vip dell'Hotel Palace di Henri Chenot.

Per la prima volta, ospite dell'albergo è anche l'ex ministro del governo Renzi, Maria Elena Boschi, eletta alle ultime politiche nel collegio proporzionale blindato della Camera Bolzano-Bassa atesina. Il leader azzurro, ormai, cliente fisso del mago francese delle diete, scelse il 'Palace' pure l'anno scorso (ad agosto) e vi soggiornò pure nel gennaio 2007 dopo l'intervento al cuore negli Usa, presso la clinica di Cleveland nell'Ohio. Berlusconi dovrebbe rientrare ad Arcore venerdì.