Migranti, nuovo scontro Italia-Malta

Continua la stretta sulle ong nei porti da parte del Viminale. "La nave Open Arms, di ong spagnola con bandiera spagnola, si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell’intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo - scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - Questa nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono".













Sulla vicenda va in scena un nuovo scontro tra Italia e Malta con il ministro maltese Michael Farrugia che su Twitter replica a Salvini: "La prego, smetta di dare notizie false per cercare di coinvolgere Malta in una disputa senza una ragione valida". Nello stesso tweet Farrugia pubblica anche 'una mappa' che mostra come la nave della ong sia più vicina a Lampedusa, "perché tutti vedano: questi sono fatti, non opinioni".